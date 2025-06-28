Павел Василенко

Барселона намерена приобрести Нико Уильямса. Журналист Ферран Корреас из Sport.es рассказал, как каталонцы планируют осуществить громкую сделку.

Некоторое время назад сообщалось, что Уильямс настроен переехать в столицу Каталонии. Говорят, что 22-летний игрок уже достиг предварительной договоренности с чемпионами Испании.

Блауграна знает, что не может рассчитывать на волю Атлетика. Единственный вариант купить Нико — активировать пункт о выкупе в размере 58 миллионов евро.

Баскский клуб выступает против будущей операции. Атлетик связался с испанской лигой с целью провести финансовый аудит Барселоны. Атлетик сомневается, сможет ли соперник по лиге профинансировать трансфер.

Однако журналист сообщил, что Барселона не обеспокоена действиями властей Бильбао. Каталонцы готовят деньги, которые будут выделены для Нико. Они должны поступить от Nike, которая в прошлом году расширила своё сотрудничество с Барселоной, предоставив ей большую денежную инъекцию.

«Барселона вскоре завершит второй трансфер этого окна. После покупки Жоана Гарсии настало время Нико Вильямса. Источники в клубе уверяют, что проблем с финансовой ликвидностью нет. Барселона покроет ставку Нико за счет своих средств. У нее есть деньги, которые она получила от Nike в качестве бонуса за продление контракта. Бонус составил 150 миллионов евро. 25 миллионов евро уже выделено на ставку Гарсии», – рассказал Ферран Корреас.

На данный момент Уильямс сыграл 167 матчей за Атлетик, забил 31 мяч и отдал 30 результативных передач.