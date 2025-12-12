Сергей Разумовский

Киевское Динамо досрочно осталось без шансов пробиться в следующий раунд Лиги конференций. Это стало понятно после завершения матчей пятого тура общего этапа турнира. В своем матче бело-голубые уступили Фиорентине со счетом 1:2. Это поражение стало уже четвертым для столичного клуба в текущем розыгрыше Лиги конференций и оставило Динамо с тремя очками в турнирной таблице.

Перед стартом вечернего слота игр Динамо все еще имело чисто математические шансы на попадание в плей-офф. Сразу пять команд, которые на тот момент входили в проходную зону топ-24, имели по 6 или менее очков, поэтому в случае их потери очков киевляне могли сохранить теоретические перспективы на выход в следующий раунд даже в случае поражения.

Однако итоги вечерних матчей окончательно перечеркнули эти расклады. Решающим стал успех Линкольн Ред Импс в поединке против чешской Сигмы. Клуб из Гибралтара одержал победу и набрал 7 очков после пяти туров, закрепившись на последнем месте в зоне, дающей право продолжить борьбу за плей-офф.

Таким образом, для Динамо плей-офф Лиги конференций стал недосягаемым. За тур до завершения общего этапа киевляне отстают от проходной зоны на 4 очка и уже не смогут сократить эту дистанцию даже в случае успеха в заключительном матче против армянского Ноа.

Все перипетии вокруг матча общего этапа Лиги конференций, анализ и обзор игры – на странице события Фиорентина – Динамо на Xsport. Все самое главное – в одном месте.