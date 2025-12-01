Павел Василенко

В решающем матче 30-го тура команда Викинг разгромила Волеренгу со счетом 5:1 и завоевала свой девятый титул.

Викинг финишировал первым с 71 очком, опередив Будё-Глимт (70) и Тромсё (57). Бранн завершил сезон четвертым – 56 очков.

Для чемпионства Викингу была нужна лишь победа – и команда взяла своё уверенно, несмотря на то, что главный конкурент Будё-Глимт тоже не ошибся, разгромив Фредрикстад (5:0).

Это девятый титул в истории клуба, предыдущий они завоевали ещё в далёком 1991 году. Рекордсмен Норвегии – Русенборг с 26 чемпионствами – в этом сезоне финишировал лишь на седьмом месте.

Сезон официально завершится 6 декабря – в финале Кубка Норвегии сойдутся Лиллестрём и Сарпсборг.

Из Элитсерии вылетели Стрёмгодсет и Хёугесунн, тогда как Брюне в плей-офф будет бороться с Олесунном за место в элите. В следующем сезоне в высшем дивизионе будут играть Лиллестрём и Старт.