Сергей Разумовский

В 21-м туре английской Премьер-лиги Ноттингем Форест на выезде одержал волевую победу над Вест Хэмом.

Гости сами помогли лондонцам повести: защитник Мурильо срезал мяч в собственные ворота, оформив автогол и сделав 1:0. После этого игра долгое время оставалась напряженной, но до перерыва Ноттингем так и не смог превратить свои атаки в результат.

После перерыва ситуация изменилась: на 55-й минуте Домингес сравнял счет, вернув Ноттингем в матч. Развязка наступила в конце встречи – Гиббс-Уайт реализовал пенальти и принес гостям волевую победу 2:1. Отдельно отметим, что украинский защитник Александр Зинченко не попал в заявку на эту игру против бывшего клуба Андрея Ярмоленко.

Ноттингем набрал 21 очко и оторвался от Вест Хэма в борьбе за выживание на семь баллов.

АПЛ, 21-й тур

Вест Хэм – Ноттингем 1:2

Голы: Мурильо, 13 (автогол) – Домингес, 55, Гиббс-Уайт, 89 (пен.)