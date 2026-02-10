Сергей Разумовский

Ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский поделился деталями того, как Эпицентр действует на трансферном рынке и какие позиции клуб пытается закрыть перед продолжением сезона. По его словам, команда уже получила несколько действительно прикладных усилений, которые могут дать быстрый эффект без длительной адаптации и сразу расширить вариативность для тренерского штаба.

В частности, одним из решений для средней линии стал Кирилл Ковалец, которого рассматривают как опцию в центре полузащиты. Также Эпицентр усилил левый фланг благодаря Андрею Маткевичу, который присоединился на правах аренды из Динамо.

Отдельно Спиваковский остановился на поиске правого вингера — с этой позицией, по его словам, возникли трудности. С боливийским футболистом Куэльяром клуб не смог согласовать персональные условия, поэтому переговоры не дали результата.

А в случае с венесуэльцем Хейсоном Рамиресом вопрос уперся не столько в желание игрока или условия контракта, сколько в позицию его нынешнего клуба: президент Метрополитаноса, как отметил журналист, отказался отпускать футболиста. Таким образом, вопрос усиления правого фланга атаки для Эпицентра пока что остается открытым, несмотря на то, что в других направлениях клуб уже нашел рабочие варианты.

Напомним, Эпицентр перед рестартом УПЛ усилился легионером.