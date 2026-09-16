Болонья сменила главного тренера после неудачного старта в чемпионате Италии. Клуб официально прекратил сотрудничество с Доменико Тедеско и объявил о назначении Раффаэле Палладино.

Новый наставник подписал с болонцами долгосрочный контракт, рассчитанный до 30 июня 2029 года. Первая тренировка под его руководством команда проведет 16 сентября.

Палладино имеет опыт работы в нескольких клубах Серии А. Ранее 42-летний специалист возглавлял Монцу, Фиорентину и Аталанту.

Причиной увольнения Тедеско стали результаты Болоньи на старте сезона. В четырех турах чемпионата команда заработала всего одно очко, потерпев три поражения. В настоящее время болонцы занимают 16-е место в турнирной таблице.

Первый официальный матч под руководством Палладино Болонья проведет 19 сентября. В рамках пятого тура Серии А команда встретится с Торино.

За итальянский клуб на правах аренды из Ромы выступает украинский нападающий Артем Довбик. Ранее также сообщалось об интересе к Палладино со стороны киевского Динамо.