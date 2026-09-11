Павел Василенко

Главный тренер Динамо Игорь Костюк может покинуть свою должность после неудачного старта команды в новом сезоне. Среди потенциальных кандидатов ранее назывался итальянец Раффаэле Палладино, однако его назначение в киевский клуб в настоящее время выглядит маловероятным.

Инсайдер Игорь Бурбас заявил, что не слышал об интересе Динамо к Палладино. По его словам, киевский клуб рассматривал испанских тренеров. В то же время после вылета из еврокубков и поражения от Буковины владельцы Динамо могут искать замену Костюку.

Бурбас также назвал специалиста, которым, по его информации, интересовались киевляне. Речь идет об испанце Марселино, который ранее возглавлял Вильярреал, а в настоящее время находится без работы. Однако тренер отказался ехать в Украину за любые деньги. При этом Динамо было готово платить наставнику до двух миллионов долларов в год.

В настоящее время Динамо занимает шестое место в УПЛ, имея семь очков в четырех матчах. В шестом туре киевляне 14 сентября примут Эпицентр.