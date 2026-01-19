Сергей Разумовский

В 21-м туре итальянской Серии А Рома на выезде уверенно обыграла Торино.

Уже на 23-й минуте гости могли выйти вперед: Мален отметился в своем первом матче за римлян, однако взятие ворот отменили из-за офсайда. Впрочем, это лишь отсрочило гол дебютанта – на 26-й минуте Мален все-таки открыл счет, замкнув передачу Дибалы и принеся Роме заслуженное преимущество.

Во втором тайме Рома сыграла прагматично, контролировала темп и довела матч до победы. На 72-й минуте Дибала удвоил счет, закрепив успех команды и оформив результативный матч с голом и ассистом. Для Малена эта игра стала дебютной в составе Ромы, и теперь он рассматривается как прямой конкурент украинца Артема Довбика, которому в последнее время активно пророчат возможный уход из клуба.

Рома набрала 42 очка в турнирной таблице и оторвалась от Ювентуса (39) в борьбе за Лигу чемпионов. Отставание от лидера Интера составляет семь баллов.

Серия А, 21-й тур

Торино – Рома 0:2

Голы: Мален, 26, Дибала, 72

Торино: Палеари, Тамез, Исмаили, Коко, Лазаро, Гинейтес (Касадеи 46), Ильхан (Анжорин 76), Влашич, Абухлаль (Педерсен 33), Нгонг (Нджие 76), Адамс

Рома: Свилар, Эрмосо (Гиларди 23), Манчини, Ндика, Ренш (Цимикас 76), Кристанте, М. Коне, Весли, Лоренцо Пеллегрини (Суле 52), Дибала (Писилли 76), Мален (Вас 76)

Предупреждения: Исмаили 9, Влашич 90 – Манчини 55