Новый тренер Довбика отреагировал на переход в Рому

Джан Пьеро Гасперини дал своё первое интервью как новый тренер Ромы, за которую выступает украинский нападающий Артём Довбик.

«Я выбрал Рому, потому что это большой вызов, и мне это нужно. Я прихожу в среду, полную страсти, которая дала мне много энтузиазма, а также предоставленную мне возможность от Клаудио Раньери и клуба. Это тот всплеск адреналина, который мне необходим, чтобы попытаться сделать что-то особенное.

Адреналин исходит от того, что Рома имеет такую страсть и желание достичь больших высот. На мой взгляд, есть все условия для этого: сильные владельцы, которые хотят вывести Рому на вершину, Раньери – гарантия для болельщиков, есть молодой спортивный директор, который обладает великолепными скаутскими способностями. Все очень хорошо подготовлены, и мы можем сделать здесь большую работу», – заявил Гасперини официальному сайту римского клуба.