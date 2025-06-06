Новый тренер Довбика отреагировал на переход в Рому

Специалист сделал важное заявление

около 4 часов назад

Фото: ФК Рома
Фото: ФК Рома
Павел Василенко

Павел Василенко

Джан Пьеро Гасперини дал своё первое интервью как новый тренер Ромы, за которую выступает украинский нападающий Артём Довбик.

«Я выбрал Рому, потому что это большой вызов, и мне это нужно. Я прихожу в среду, полную страсти, которая дала мне много энтузиазма, а также предоставленную мне возможность от Клаудио Раньери и клуба. Это тот всплеск адреналина, который мне необходим, чтобы попытаться сделать что-то особенное.

Адреналин исходит от того, что Рома имеет такую страсть и желание достичь больших высот. На мой взгляд, есть все условия для этого: сильные владельцы, которые хотят вывести Рому на вершину, Раньери – гарантия для болельщиков, есть молодой спортивный директор, который обладает великолепными скаутскими способностями. Все очень хорошо подготовлены, и мы можем сделать здесь большую работу», – заявил Гасперини официальному сайту римского клуба.

В прошлом сезоне Рома заняла пятое место в чемпионате Италии и в следующей кампании будет играть в основном этапе Лиги Европы.

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