Нойер не прощается со сборной Германии, в отличие от Мюллера

36-летний голкипер провел рекордное количество матчей на ЧМ среди вратарей

Мануэль Нойер / Фото: Twitter

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер не прощается с национальной командой. Об этом он заявил в интервью Bild после матча с Коста-Рикой (4:2).

Германия хоть и победила в последнем матче группы, но все равно покинула ЧМ-2022.

Впервые в истории немецкая команда не вышла из группы на двух чемпионатах мира подряд.

Нойер в свою очередь установил рекорд среди вратарей по количеству матчей на чемпионатах мира.

Другой ветеран сборной Германии Томас Мюллер намекнул, что больше не будет выступать за команду.