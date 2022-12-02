Лидер сборной Германии: «Мы заслуженно едем домой»
Нойер не прощается со сборной Германии, в отличие от Мюллера
36-летний голкипер провел рекордное количество матчей на ЧМ среди вратарей
02 декабря 12:45
Мануэль Нойер / Фото: Twitter
Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер не прощается с национальной командой. Об этом он заявил в интервью Bild после матча с Коста-Рикой (4:2).
Германия хоть и победила в последнем матче группы, но все равно покинула ЧМ-2022.
Впервые в истории немецкая команда не вышла из группы на двух чемпионатах мира подряд.
Нойер в свою очередь установил рекорд среди вратарей по количеству матчей на чемпионатах мира.
Другой ветеран сборной Германии Томас Мюллер намекнул, что больше не будет выступать за команду.
Комментарии 0