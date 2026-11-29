Александрия осудила решение представителей Ингульца вывести команду с поля во время матча 18-го, заключительного в 2026 году, тура Первой лиги ПФЛ.

Встречу между командами прервали на 83-й минуте при счете 5:0 в пользу Александрии. Главный тренер Ингульца Валерий Куценко вывел футболистов с поля, после чего поединок не возобновили. Официальное заявление «горожане» опубликовали в Instagram.

Матч 18-го, заключительного тура 2026 года чемпионата Первой лиги ПФЛ между Ингульцем и ФК Александрия был досрочно прерван на 83-й минуте при счёте 0:5 в пользу нашей команды. Главный тренер Ингульца Валерий Куценко вывел команду с поля, после чего матч не был продолжен.

ФК Александрия осуждает действия представителей ФК Ингулец и считает такие решения недопустимыми, так как они противоречат принципам спортивной борьбы и футбольной этике. Предлагаем просмотреть видео момента, на котором зафиксированы слова главного тренера «Ингульца» и его решение вывести команду с поля.

Дальнейшую судьбу матча и окончательный результат определит Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ. Надеемся на справедливое и объективное решение, которое будет соответствовать принципам спортивной борьбы.