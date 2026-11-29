Нужно было продолжать подозрительный матч? Александрия осудила действия Ингульца
Какие аргументы у «городских жителей»?
Александрия осудила решение представителей Ингульца вывести команду с поля во время матча 18-го, заключительного в 2026 году, тура Первой лиги ПФЛ.
Встречу между командами прервали на 83-й минуте при счете 5:0 в пользу Александрии. Главный тренер Ингульца Валерий Куценко вывел футболистов с поля, после чего поединок не возобновили. Официальное заявление «горожане» опубликовали в Instagram.
Матч 18-го, заключительного тура 2026 года чемпионата Первой лиги ПФЛ между Ингульцем и ФК Александрия был досрочно прерван на 83-й минуте при счёте 0:5 в пользу нашей команды. Главный тренер Ингульца Валерий Куценко вывел команду с поля, после чего матч не был продолжен.
ФК Александрия осуждает действия представителей ФК Ингулец и считает такие решения недопустимыми, так как они противоречат принципам спортивной борьбы и футбольной этике. Предлагаем просмотреть видео момента, на котором зафиксированы слова главного тренера «Ингульца» и его решение вывести команду с поля.
Дальнейшую судьбу матча и окончательный результат определит Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ. Надеемся на справедливое и объективное решение, которое будет соответствовать принципам спортивной борьбы.
Ранее президент Ингульца Александр Поворознюк заявил, что это было его решение из-за подозрений в договорном характере игры и подозрительных движениях ставок.
- Промокод XSPORT на Подписку Кино+ТВ на 3 месяца действует скидка 35% до 31.12.2026.
Поделиться