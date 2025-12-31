Сергей Разумовский

В 19-м туре английской Премьер-лиги Ньюкасл в гостях обыграл Бернли со счетом 3:1.

Гости молниеносно захватили инициативу и повели уже на 2-й минуте благодаря голу Жоелинтона, а на 7-й удвоили преимущество, когда отличился Висса. Бернли ответил в середине первого тайма – Лоран сократил отставание, вернув интригу в матч. Однако окончательно снял вопрос о победителе Ньюкасл уже в компенсированное время: Бруно Гимараес забил третий гол и зафиксировал итоговые 1:3.

Вест Хэм на своем поле сыграл вничью с Брайтоном – 2:2. Хозяева открыли счет на 10-й минуте после гола Боуэна, но Брайтон быстро отыгрался, когда Велбек реализовал пенальти; при этом на 36-й минуте нападающий гостей не смог забить еще один 11-метровый. Перед перерывом Вест Хэм снова вышел вперед – Лукас Пакета уверенно пробил с пенальти. После перерыва Брайтон дожал до ничьей: на 61-й минуте Вельтман сравнял счет, и до финального свистка 2:2 уже не изменились.

Ньюкасл Юнайтед набрал 26 очков и поднялся лишь на десятую позицию. Брайтон (25) – 14-й. Вест Хэм (14) и Бернли (12) остались в зоне вылета.

АПЛ, 19-й тур

Бернли – Ньюкасл 1:3

Голы: Лоран, 23 – Жоелинтон, 2, Висса, 7, Бруно Гимараес, 90+3

Вест Хэм – Брайтон 2:2

Голы: Боуэн, 10, Лукас Пакета, 45+4 (пен.) – Велбек, 32 (пен.), Вельтман, 61