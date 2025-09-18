Ньюкасл добавил уверенности после своей первой победы в сезоне АПЛ – минимальной победы над Вулверхэмптоном (1:0). Это стало идеальной подготовкой к одному из крупнейших матчей последних лет для клуба. Англичане имеют лишь одну победу в последних восьми матчах ЛЧ (ничьи 3, поражения 4), но она была одержана именно на «Сент-Джеймс Парк», когда они обыграли ПСЖ 4:1. К тому же, в восьми последних домашних матчах во всех турнирах команда выиграла шесть (поражения 2).

Барселона, действующий чемпион Испании, хорошо начала защиту титула – три победы и одна ничья в четырех турах Ла Лиги. В прошлом уик-энде каталонцы разгромили Валенсию 6:0. Для клуба это уже 30-й подряд сезон в главном еврокубке, и лишь трижды они проигрывали в стартовых турах (победы 20, ничьи 6). Традиционно сильный старт делает Барсу фаворитом этого матча.

История противостояний

В четырех предыдущих официальных встречах трижды побеждала Барселона (победы 3, поражение 1), в том числе в трех последних матчах подряд. Каталонцы также выиграли 12 из последних 16 матчей ЛЧ против английских клубов (ничьи 2, поражения 2).

Интересные факты и серии

Лишь в одном из последних семи матчей Ньюкасла обе команды забивали.

В десяти еврокубковых домашних матчах «сороки» больше одного гола пропускали лишь раз.

Восьми матчам Барсы на групповом этапе ЛЧ прошлого сезона предшествовала средняя результативность более пяти голов.

Барселона забивала после перерыва в шести выездных матчах ЛЧ подряд.

Ключевые игроки и потери

Новичок Ньюкасла Ник Вольтемаде отметился дебютным голом в матче против Вулверхэмптона – лишь вторым за последние восемь игр на клубном уровне. В составе Барсы Маркос Рэшфорд имеет прекрасную статистику против «сорок»: восемь результативных действий в 11 стартовых матчах (5 голов, 3 ассиста), включая четыре – в шести матчах на «Сент-Джеймс Парк».

Ньюкасл не сможет рассчитывать на летнего новичка Йоане Виссу, но Энтони Гордон доступен, так как его дисквалификация действует только в АПЛ. Барселона сыграет без Ламине Ямала, Френки де Йонга и Гави, которые пропустили последний матч.

