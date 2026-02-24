Сергей Разумовский

В ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов Ньюкасл дома снова устроил результативный футбол с Карабахом и победил 3:2, имея огромный запас после первой игры (6:1).

Хозяева молниеносно сняли любые вопросы по поводу интриги: уже на 4-й минуте отличился Тонали, а еще через две минуты преимущество удвоил Жоелинтон — 2:0 на старте встречи. После перерыва игра резко оживилась: на 51-й минуте Карабах сократил отставание благодаря голу Дурана, но Ньюкасл почти сразу ответил — на 52-й Ботман снова увеличил отрыв. Гости не сдались и на 57-й забили еще раз, когда отличился Джафаркуллиев, однако на больше их не хватило.

Украинец Алексей Кащук появился на поле на 69-й минуте в составе Карабаха и получил от Sofascore оценку 6.4, тогда как Whoscored оценил его выступление в 5.9. За отведенное время Кащук отдал 50% точных передач (1 из 2), сделал 7 касаний мяча, из которых 2 были в штрафной площади соперника, а также имел одну попытку дриблинга, которая оказалась неудачной.

Следующего соперника Ньюкасл узнает после жеребьевки, запланированной на 27 февраля.

Лига чемпионов. Стыковой раунд плей-офф, ответный матч

Ньюкасл – Карабах 3:2 (первый матч 6:1)

Голы: Тонали, 4, Жоелинтон, 6, Ботман, 52 – Дуран, 51, Джафаркуллиев, 57

Ньюкасл: Рэмсдэйл, Мерфи, Бёрн, Ботман (Уиллок, 53), Триппьер (Голл, 53), Жоелинтон (Гордон, 54), Тонали, Вольтемаде, Барнс, Осуло (Висса, 73), Мерфи (Шахар, 87)

Карабах: Кохальски, Медина, Гусейнов, Матеуш Силва, Джафаркуллиев (Байрамов, 79), Янкович (Гурбанлы, 79), Педро Бикальо, Дани Болт, Зубир (Аддаи, 79), Монтейль (Кади, 62), Дуран (Кащук, 69)

Предупреждение: Педро Бикальо (80)