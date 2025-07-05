Сергей Стаднюк

Ряд команд украинской Премьер-лиги в субботу, 5 июля, провел контрольные матчи в рамках летних предсезонных сборов.

Несмотря на значительное игровое преимущество и активное начало, Рух потерпел поражение в спарринге с тернопольской Нивой. Львовяне открыли счет в первом тайме после автогола Буртника. Однако после перерыва львовяне пропустили дважды – сначала отличился Мысик, а затем решающий мяч забил Вадовский. Несмотря на ряд возможностей, в том числе моменты Рунича, Кваса и Ляха, хозяева не смогли отыграться.

Еще одни львовяне в лице Карпат активно начали игру с Агробизнесом и открыли счет благодаря точному удару Невеса после комбинации с Шахом и Квасницей. Однако еще до перерыва Агробизнес смог ответить двумя голами – сначала отличился Толочко, а затем Войтиховский.

Во втором тайме Костенко сравнял счет, однако решающим стал пенальти, который реализовал Лень после ошибки защиты. В конце матча львовяне остались в меньшинстве из-за удаления Цымбалистого.

Верес одержал вторую подряд победу на сборах, обыграв Колос в динамичном матче, который завершился досрочно из-за воздушной тревоги. Игра по договоренности должна была длиться 120 минут, но завершилась несколько раньше.

У ровенчан отличились Ндукве (головой после фланговой подачи), Дахновский (пенальти) и Кучеров, которому ассистировал Годя. Колос ответил ударами Теллеса и автоголом после рикошета от Ковталюка. Ковталюк также не реализовал пенальти, уступив Гороху в эмоциональной дуэли.

Контрольные матчи

Рух – Нива Тернополь 1:2

Голы: Буртник, 39 (автогол) – Мысик, 46, Вадовский, 79

Рух: Воробьев, Лях, Слюбик, Левицкий (Товарницкий, 46), Роман, Пидгурский (игрок на просмотре, 61), Притула (Квас, 46), Бойко, Касарда (Мужиловский, 80), Китела (Джума, 26), Руни (Денисов, 56)

Карпаты – Агробизнес 2:3

Голы: Игорь Невес, 20, Костенко, 52 – Толочко, 28, Войтиховский, 43, Лень, 78 (с пенальти)

Карпаты (первый тайм): Клещук (Кинарейкин, 29), Жан Педрозу, Киричок, Танда, Полегенко, Ивасий, Шах, Чачуа, Карабин, Квасница, Игорь Невес.

Карпаты (второй тайм): Кинарейкин (Домчак, 59), Цымбалистый, Бабогло, Киричок (Чеберинчак, 64), Кокодиняк, Клименко, Федор, Шах (Абрамчук, 59), Фабиано, Костенко, Краснопир.

Предупреждения: Теплый, 90+2

Удаление: Цымбалистый, 86

Верес – Колос 3:2

Голы: Ндукве, 35, Дахновский, 64, (с пенальти), Кучеров, 83 – Теллес, 49, Ковталюк, 98.

Верес (первый тайм): Кожухар, Стамулис, Харатин, Гончаренко, Протасевич, Куция, Бойко, Шарай, игрок на просмотре, Ндукве, Мрвальевич.

Верес (второй тайм): Горох, Данников, Чечер, Вовченко, Смиян, Кучеров, Клец, Годя, Дахновский, Сайчишин ``` (игрок на просмотре, 90), игрок на просмотре.

Ранее Новый тренер Полесья вышел на поле и помог команде победить (3:1), а Сергей Шищенко с разгрома начал свою тренерскую карьеру в Буковине (4:0).