Сергей Разумовский

В 17-м туре украинской Премьер-лиги ЛНЗ на ровенском Авангарде уверенно обыграл Эпицентр со счетом 2:0.

Ключевой фигурой встречи стал Ассинор. Первый тайм долго проходил без забитых мячей, однако на 41-й минуте гости дожали соперника: Марк открыл счет и вывел команду вперед, сделав заявку на статус героя поединка еще до перерыва.

После отдыха ЛНЗ не стал отходить назад и быстро закрепил преимущество — уже на 50-й минуте Ассинор оформил дубль, фактически сняв вопрос о победителе. Этот матч стал первым для ЛНЗ в 2026 году, и команда сразу показала, что способна стабильно набирать очки даже без нигерийского форварда Проспера Оба, которого зимой продали в Шахтер.

Благодаря этой победе коллектив Виталия Пономарева единолично возглавил турнирную таблицу УПЛ, набрав 38 очков. Отрыв от Шахтера вырос до трех баллов (35), правда, у «горняков» еще есть матч в запасе, так что борьба за лидерство остается максимально напряженной.

УПЛ, 17-й тур

Эпицентр – ЛНЗ 0:2

Голы: Ассинор, 41, 50

Эпицентр: Билик, Кирюханцев, Григоращук (Кристин, 61), Нил, Оливейра, Себерио (Беженар, 76), Запорожец (Ковалец, 61), Рохас (Маткевич, 66), Миронюк, Сифуентес, Сидун (Супряга, 61)

ЛНЗ: Паламарчук, Дидик, Муравский, Горин, Пасич, Пастух, Рябов, Кузик, Яшари (Ноникашвили, 22), Ассинор (Микитишин, 80), Твердохлеб (Кравчук, 68)

Предупреждения: Оливейра – Кузик, Твердохлеб

Обзор матча будет доступен на странице события Эпицентр – ЛНЗ.