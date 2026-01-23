Сергей Разумовский

В седьмом туре общего этапа Лиги Европы Виктория Пльзень и Порту сыграли вничью, хотя хозяева были очень близки к сенсационной победе.

Виктория быстро повела в счете: уже на 6-й минуте Черв открыл счет. После этого игра стала жестче. Ключевые события первого тайма произошли в компенсированное время: Виктория осталась в меньшинстве из-за удаления Выдры, сразу Порту имел шанс сразу сравнять с пенальти, но Саму не реализовал 11-метровый.

Во втором тайме гости давили, пытаясь использовать численное преимущество. После ряда попыток гостей хозяевам почти удалось удержать минимальное преимущество, однако на 90-й минуте Гюль забил решающий мяч и спас для Порту ничью – 1:1.

Порту набрал 14 очков и упустил шанс обойти Бетис (14) в борьбе за выход в 1/8 финала. Виктория (11) закрепилась в зоне стыков.

Лига Европы. Групповой этап, седьмой тур

Виктория Пльзень – Порту 1:1

Голы: Черв, 6 – Гюль, 90

Виктория: Вигеле, Суаре, Доски, Шпацил, Мемич, Вишински (Гавел, 60), Валента, Черв, Ладра, Кабонго (Аду, 34), Выдра

Порту: Д. Кошта, Фернандеш (Варела, 71), Кивер, А. Кошта (Кошта, 56), Беднарек, Фрухольдт, Гомес (Гюль, 71), Росарио, Мора (Вейга, 56), Саму, Саинс (Пепе, 46)

Предупреждения: Доски, 14, Аду, 72 – Беднарек, 70, Росарио, 74, Кивер, 85

Удаление: Выдра, 45+4