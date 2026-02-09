Сергей Разумовский

Скаут Милана присутствовал на матче Серии А между Фиорентиной и Торино, который завершился ничьей 2:2, чтобы вживую посмотреть игру нападающего Мойзе Кина. Об этом сообщил инсайдер Николо Скира в соцсети X.

В этом поединке 25-летний нападающий отметился забитым мячом, дополнительно привлекая внимание представителей россонери. Кин входит в список потенциальных трансферных вариантов Милана на следующий сезон — клуб рассматривает его как одного из кандидатов для усиления атакующей линии.

В текущей кампании Кин провел 26 матчей, в которых набрал 8 результативных действий: 7 голов и 1 ассист. Напомним, Кин забивал в фатальном для Динамо матче Лиги конференций (2:1), после которого киевляне потеряли все шансы на плей-офф еврокубка.