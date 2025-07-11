Оболонь и тернопольская Нива провели два спарринга за один день
Команды готовятся к новому сезону
39 минут назад
Фото: ФК Оболонь
Киевская Оболонь и тернопольская Нива в рамках подготовки к старту нового сезона провели сразу два спарринга.
Обе игры прошли на базе Оболони в Буче. В первом из них «пивовары» одержали уверенную победу со счетом 5:1
Второй контрольный матч завершился победой Нивы – 1:0.
Контрольные матчи
Оболонь – Нива Тернополь – 5:1
Голы: Близниченко, 5, 7, Устименко, 8, 27, Ломницкий, 54 – Пежинский, 90.
Оболонь – Нива Тернополь – 0:1
Гол: Посевкин, 60.
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