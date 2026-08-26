Оболонь официально объявила о подписании воспитанника Шахтёра
Футболист сменил команду
Фото - ФК Оболонь
Оболонь официально объявила о подписании украинского полузащитника Александрии Дениса Шостака.
Условия перехода и сотрудничества между клубом и 23-летним футболистом не сообщаются.
Шостак является воспитанником полтавской Ворсклы и донецкого Шахтера.
Вместе с Александрией Шостак стал серебряным призером УПЛ 2024/25. Также у него есть золотые медали чемпионата U-19 сезонов 2018/19 и 2019/20.
На данный момент Оболонь занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе два очка.
В матче четвертого тура чемпионата Украины киевская команда сыграет на выезде с ковальевским Колосом (28 августа).
Поделиться