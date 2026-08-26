Павел Василенко

Оболонь официально объявила о подписании украинского полузащитника Александрии Дениса Шостака.

Условия перехода и сотрудничества между клубом и 23-летним футболистом не сообщаются.

Шостак является воспитанником полтавской Ворсклы и донецкого Шахтера.

Вместе с Александрией Шостак стал серебряным призером УПЛ 2024/25. Также у него есть золотые медали чемпионата U-19 сезонов 2018/19 и 2019/20.

На данный момент Оболонь занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе два очка.

В матче четвертого тура чемпионата Украины киевская команда сыграет на выезде с ковальевским Колосом (28 августа).