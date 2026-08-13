Павел Василенко

Вингер Артем Шулянский стал игроком киевского клуба. О деталях контракта пресс-служба «пивоваров» не сообщила.

Последним клубом 25-летнего вингера была Александрия. Артем присоединился к клубу из Кировоградской области летом 2022 года на правах свободного агента, подписав долгосрочный контракт, после того как завершил выступления за молодежные команды киевского Динамо.

Вингер провел в Александрии четыре года, хотя в последнем сезоне почти не играл из-за сложной травмы и операции на колене. Всего провел за команду 58 матчей, забил шесть голов и сделал четыре ассиста.

На данный момент Оболонь занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав одно очко. В третьем туре чемпионата Украины киевская команда сыграет на выезде с Кудривкой. Поединок пройдет в субботу, 15 августа, и начнется в 15:30.