Павел Василенко

Вингер Динамо Андрей Маткевич перешел в Оболонь. Футболист проведет следующую кампанию в составе «пивоваров» на правах годичной аренды.

21-летний вингер уже присоединился к лагерю Оболони и даже принял участие в товарищеской игре против Черноморца (3:2), где он оформил гол и ассист.

В прошлом сезоне Андрей был в аренде в Заре и Эпицентре. За луганскую команду провел 12 матчей и сделал одну результативную передачу, а за клуб из Хмельницкой – семь поединков.