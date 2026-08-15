Удаление не помогло Оболони в матче против Кудривки
Команды сильнейшего не выявили
Фото - ФК Кудривка
В матче третьего тура Украинской Премьер-лиги Кудривка в Ровно принимала киевскую Оболонь. Поединок завершился вничью со счетом 0:0.
Отметим, что команда из Черниговщины играла в меньшинстве с 54-й минуты после удаления полузащитника Артура Думанюка.
На данный момент Кудривка занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав два очка. Оболонь расположилась на девятой позиции с двумя баллами.
УПЛ, 3-й тур
Кудривка – Оболонь – 0:0