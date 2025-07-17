Оболонь официально подписала воспитанника Динамо
Футболист определился с новым клубом
33 минуты назад
Фото: ФК Оболонь
Оболонь подписал полузащитника Артема Кулаковского. Срок соглашения между сторонами не разглашается. Последним клубом 22-летнего хавбека была полтавская Ворскла.
Воспитанник Динамо также имеет опыт выступлений за Александрия и Горняк-Спорт, а также защищал цвета юношеских сборных Украины.
По итогам прошлого сезона Оболонь заняла 11-е место в турнирной таблице УПЛ.
4 августа киевская команда в первом туре нового чемпионата Украины встретится с Металлистом 1925 (18:00).
Несколько дней назад Оболонь арендовала опытного футболиста.
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