Сергей Разумовский

Футбольный клуб Оболонь объявил о завершении сотрудничества с защитником Василием Курком. Об этом сообщила пресс-служба киевского клуба, не уточняя дополнительных деталей относительно формата расставания или дальнейших планов футболиста.

В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел за Оболонь 11 матчей и отметился одним забитым мячом. В целом, начиная с 2024 года, Курко сыграл за команду 34 поединка, в которых также забил один гол.

Благодарим Василия за работу, вклад в команду и время, проведенное в клубе. Желаем успехов в дальнейшей карьере, новых вызовов и побед. ФК Оболонь

