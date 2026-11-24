Сергей Разумовский

Перед матчем Шахтера против Фенербахче появилась информация о проблемах, с которыми столкнулись футболисты донецкого клуба при пересечении польской границы. Турецкий журналист Бурхан Джан Терзи сообщил в соцсети X, что из-за вероятного технического сбоя в системе польских пограничников восемь игроков команды не смогли отправиться в Лондон вместе с основной группой.

🛑 İNANILMAZ | 8 SHAKTARLI FUTBOLCU POLONYA’DA MAHSUR KALDI! SHAKHTAR KAFİLESİ LONDRA’YA TAKIM HALİNDE UÇAMADI. Dün takım Fenerbahçe ile oynayacağı maç için Lviv’den hareket etti. Polonya polisi Arda hoca, teknik ekip ve 8 oyuncunun olduğu üç aracın geçişine kendi sistemlerinde arıza olduğunu söyleyerek izin vermedi. 3 saatlik bekleyişin sonunda Arda hoca ve teknik ekip Polonya’ya girebildi ama futbolcuların geçişine izin verilmedi. 8 oyuncu takım uçağıyla birlikte Londra’ya gidemedi. Sabaha karşı geçişlerine izin verildiği için Polonya’da sabahladılar. Bugün takımdan ayrı olarak Londra’ya gelecekler. Arda hoca tüm antrenman ve kamp planlamasını bu gelişme üzerine değiştirmek zorunda kaldı. —- Her Avrupa maçı için önce Ukrayna (Lviv)’den Polonya’ya karayolundan geçmek zorunda. Bu yolculuk sınırdaki beklemelerle birlikte yaklaşık 7 saat sürüyor. Sonrasında Polonya’dan uçakla Londra’ya geliyorlar. İyimser ihtimal her deplasman yolculuğu yaklaşık 12 saat sürüyor. Bu süre Polonya sınırındaki prosedürler gereği uzayabiliyor. — Burhan Can Terzi (@burhancanterzii) November 22, 2026

В Шахтере в комментарии «Украинскому футболу» подтвердили, что часть футболистов действительно задержалась на границе. В то же время в клубе пояснили, что причиной стала дополнительная проверка документов, которая длилась дольше, чем ожидалось. Из-за этого команда не могла ждать всех игроков и отправилась в Англию по предварительному плану.

Позже футболисты, оставшиеся на границе, присоединились к своим партнерам. По информации пресс-службы Шахтера, игроки прибыли в расположение команды немного позже и уже утром накануне матча находились вместе с клубом. Таким образом, задержка не должна была повлиять на подготовку дончан к важному поединку Лиги чемпионов.

Шахтерсыграет против Фенербахче 25 ноября в рамках 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов. Матч состоится в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж, а начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Перед очной встречей команды находятся недалеко друг от друга в турнирной таблице. Шахтер набрал четыре очка и занимает 21-е место. Фенербахче имеет в своем активе пять баллов и находится на 19-й позиции. Чтобы продолжать претендовать на плей-офф, «горнякам» устроит только победа.

Ранее стало известно, кто обслужит матч Шахтер – Фенербахче.