Очень не удивительно. Поляки вставили Шахтёру палки в колёса перед решающим матчем за выживание в Лиге чемпионов.
«Горняков» устраивает только победа
Перед матчем Шахтера против Фенербахче появилась информация о проблемах, с которыми столкнулись футболисты донецкого клуба при пересечении польской границы. Турецкий журналист Бурхан Джан Терзи сообщил в соцсети X, что из-за вероятного технического сбоя в системе польских пограничников восемь игроков команды не смогли отправиться в Лондон вместе с основной группой.
В Шахтере в комментарии «Украинскому футболу» подтвердили, что часть футболистов действительно задержалась на границе. В то же время в клубе пояснили, что причиной стала дополнительная проверка документов, которая длилась дольше, чем ожидалось. Из-за этого команда не могла ждать всех игроков и отправилась в Англию по предварительному плану.
Позже футболисты, оставшиеся на границе, присоединились к своим партнерам. По информации пресс-службы Шахтера, игроки прибыли в расположение команды немного позже и уже утром накануне матча находились вместе с клубом. Таким образом, задержка не должна была повлиять на подготовку дончан к важному поединку Лиги чемпионов.
Шахтерсыграет против Фенербахче 25 ноября в рамках 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов. Матч состоится в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж, а начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Перед очной встречей команды находятся недалеко друг от друга в турнирной таблице. Шахтер набрал четыре очка и занимает 21-е место. Фенербахче имеет в своем активе пять баллов и находится на 19-й позиции. Чтобы продолжать претендовать на плей-офф, «горнякам» устроит только победа.
Ранее стало известно, кто обслужит матч Шахтер – Фенербахче.
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