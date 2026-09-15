Украинский футбольный медиаменеджер Игорь Цыганык в Telegram-канале FootballHub рассказал, как оценивают новичка Динамо Кеассе Ба в Швейцарии и внутри киевского клуба. Журналист отметил, что пока не готов дать полную оценку ивуарийскому вингеру, так как он лишь недавно присоединился к команде.

Я могу вам сказать, что пока не могу дать полную оценку Каассе Ба. Интересовался у швейцарских коллег, они очень высоко его оценивали. Говорили о том, что, несмотря на то, что этот футболист играл во втором дивизионе Швейцарии, интерес к нему был со стороны команд высшего дивизиона. Говорили, что он должен был поехать в немецкий Гамбург, но что-то не сложилось – медосмотр не прошел.

С учетом того, что говорят о Ба внутри команды, могу вам сказать, что это футболист, который очень поможет Динамо. Он быстрый, креативный, очень сильный один-на-один. Возможно, не так работает на оборону, как хотелось бы, но это футболист, который должен стать существенным усилением для Динамо.