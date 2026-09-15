Сергей Разумовский

Динамо U-21 одержало пятую победу в сезоне УПЛ-2, обыграв Эпицентр со счетом 3:0. Поединок шестого тура состоялся на клубной базе киевской команды в Вите-Литовской.

Одним из главных событий матча стал дебют в составе киевлян бразильского вингера Густаво Прадо, который присоединился к команде летом. Он сразу вышел в стартовом составе.

Также с первых минут сыграли вратарь Вячеслав Суркис и хавбек Николай Михайленко. Для обоих футболистов это был первый матч в старте Динамо U-21 в текущем сезоне.

Суркис недавно получил шанс в первой команде. Он защищал ворота Динамо в поединке против Буковины, (0:3). В той встрече голкипер несколько раз ошибался, что привело к пропущенным мячам.

Михайленко, в свою очередь, недавно вернулся после травмы. Перед матчем с Эпицентром полузащитник успел выйти на замену за основную команду Динамо, которая победила с таким же счетом – 3:0. Поединок в составе молодежной команды позволил ему набрать необходимые игровые кондиции.

В заявку традиционно попал и Владислав Супряга. Двадцатишестилетний нападающий пока не является основным вариантом для главного тренера Динамо Игоря Костюка, поэтому поддерживает форму через выступления за команду U-21.

Киевляне открыли счет в первом тайме. Люсин первым успел надобавление после подачи и головой отправил мяч в ворота Эпицентра. Перед перерывом он оформил дубль, замкнув прострел Дикого.

После отдыха Динамо воспользовалось неудачным выходом соперника из обороны. Пашко перехватил мяч и отдал передачу на Супрягу, который на 57-й минуте точно пробил в дальний нижний угол – 3:0.

УПЛ-2, шестой тур

Динамо U-21 – Эпицентр U-21 3:0

Голы: Люсин, 32, 44, Супряга, 57

Густаво Прадо перешел в Динамо одновременно с ивуарийским вингером Кеассе Ба. Новичок из Кот-д'Ивуара уже дважды появлялся на поле в составе первой команды. Его дебют состоялся в матче 1/16 финала Кубка Украины против винницкой Нивы, где киевляне победили со счетом 1:0.