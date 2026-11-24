Сергей Разумовский

Нападающий сборной Украины Владислав Ванат помог Жироне одержать победу над Эйбаром в матче второго дивизиона Испании. Украинец открыл счет, а каталонская команда в итоге выиграла со счетом 2:1 и поднялась на третью позицию в турнирной таблице. Ванат сыграл 81 минуту.

После забитого мяча футболист продемонстрировал жест, как будто отклоняет телефонный звонок. Вскоре он опубликовал в Instagram фотографию этого празднования и добавил англоязычную подпись с просьбой больше ему не звонить.

Недоступен, больше мне не звоните. Владислав Ванат

Каталонское издание Esport3 предположило, что таким образом Ванат мог отреагировать на свое использование в сборной Украины. Дополнительным аргументом является значение слова call в английском, ведь здесь может идти речь как о телефонном звонке, так и о вызове в национальную команду. В то же время сам нападающий пока не объяснил значение жеста.

Во время последнего международного окна Ванат получил вызов на матчи Лиги наций, однако не провел на поле ни одной минуты. В поединке против Северной Ирландии, который украинцы проиграли, он остался среди запасных. На игру с Грузией нападающегодаже не внесли в заявку.

По информации испанских журналистов, проблем со здоровьем у Ваната не было, поэтому его отсутствие могло быть решением тренерского штаба. Из-за вызова футболиста в сборную Жирона также не могла воспользоваться его услугами в гостевой встрече с Овьедо, которую каталонцы выиграли. Второй дивизион Испании продолжает проводить матчи во время пауз для национальных команд.

С начала сезона сборная Украины сыграла шесть официальных матчей, и Ванат принял участие лишь в трех. В поединке с Венгрией он провел на поле почти час. Во втором туре Лиги наций нападающий вышел в стартовом составе, но был заменен после перерыва. Один матч он пропустил из-за травмы, еще в одном сыграл около 30 минут, а в следующей встрече остался в запасе. На шестой поединок Ваната не заявили.

Всего нападающий провел за национальную команду 20 матчей и забил два гола.

На клубном уровне его результативность значительно выше. В десяти матчах второго дивизиона Испании Ванат отличился шестью голами. В атаке Жироны он иногда играет вместе с другим украинцем Александром Пищуром. Именно Пищур отдал результативную передачу на Ваната в матче против Эйбара.