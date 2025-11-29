Сергей Разумовский

В 14-м туре украинской Премьер-лиги Верес на своем поле сыграл вничью с Карпатами.

Команды завершили очную встречу без голов, несмотря на заметное преимущество львовской команды. Карпаты длительными отрезками контролировали мяч, имея более 60% владения, и нанесли в несколько раз больше ударов, однако надежная игра обороны ровенчан и отсутствие реализации на завершающей стадии не позволили гостям превратить свое преимущество в забитый мяч. Верес сделал ставку на плотную защиту и контратаки, редко добираясь до штрафной соперника.

В итоге матч стал еще одним малорезультативным поединком тура. В трех первых встречах команды забили лишь один мяч, а нулевая ничья в Ровно лишь подчеркнула общую проблемную результативность этого раунда соревнований.

Карпаты набрали 19 очков и продолжают на один балл опережать Верес во главе нижней половины турнирной таблицы.

УПЛ, 14-й тур

Верес – Карпаты 0:0

Верес: Горох, Протасевич, Ципот, Гончаренко, Смиян, Харатин, Шарай, Бойко (Клец, 86), Весли (Корнийчук, 75), Тарануха (Ндукве, 86), Айдин (Годя, 75).

Карпаты: Домчак, Сыч, Бабогло, Адамюк (Педросо, 54), Мирошниченко, Танда, Альварес, Чачуа, Федор (Карабин, 72) - Невес (Краснопир, 72), Бруниньо.

Предупреждения: Харатин, 33, Весли, 64, Годя, 78.

