Сергей Разумовский

Бывший президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в ближайшее время может быть объявлен в международный розыск. Основанием для такого шага стало его поражение в апелляции по уголовному делу, после чего органы получили возможность подать его в розыск по международным каналам. Информацию об этом обнародовал в своем Telegram-канале блогер Игорь Лаченков.

Известно, что в конце 2025 года имя Андрея Павелко уже фигурировало в списке лиц, скрывающихся от органов власти. Он был официально зарегистрирован среди тех, кто уклоняется от органов досудебного расследования, а датой его исчезновения считается 5 ноября 2025 года.

Следователи инкриминируют бывшему функционеру ряд правонарушений, в частности: присвоение, растрата имущества, завладение средствами путем злоупотребления служебным положением, а также служебный подлог. В октябре Павелко официально получил подозрение по этим статьям от Национальной полиции.

Стоит упомянуть, что еще в марте 2025 года журналист Константин Андрийюк сообщал, что Павелко покинул пределы Украины в декабре 2024 года и с тех пор не возвращался на родину. Основанием для выезда, согласно обнародованным данным, стали документы об инвалидности.

Ранее УАФ обнародовала результаты финансового мониторинга за время правления Павелко.