Футбольный клуб Александрия объявил о подписании центрального защитника Жоселена Беиратче. Новичок прибыл из Кот-д'Ивуара и подписал контракт до 30 июня 2027 года с возможностью продления еще на один сезон.

24-летний защитник родился 8 мая 2000 года в Кумаси, пригороде Абиджана. На профессиональном уровне выступал за итальянский Джорджоне 1911, албанские клубы Тирана и Динамо Сити, а также молдавский Шериф, который стал его последней командой перед переездом в Украину.

В своей карьере Беиратче провел 144 матча и забил 4 гола.