Павел Василенко

Хотя квалификационные матчи еще не начались, уже понятно, что матч-открытие Евро-2028 состоится в Кардиффе, а два полуфинала и финал – на «Уэмбли» в Лондоне.

Турнир примут Англия, Шотландия, Уэльс и Ирландия. Всего в соревнованиях примут участие 24 команды. 20 из них определятся через квалификацию: 12 победителей групп и 8 лучших команд, занявших второе место. Остальные два места будут разыграны между командами, занявшими второе место, и лучшими командами Лиги наций, которые не квалифицировались напрямую.

УЕФА объявил, что первый матч чемпионата состоится на стадионе «Принсиплити» в Кардиффе.

Четвертьфиналы состоятся в Кардиффе, на стадионе «Авива» в Дублине, на «Хэмпден Парк» в Глазго и на «Уэмбли».

Другие стадионы, которые примут матчи, – это «Этихад» в Манчестере, «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, «Вилла Парк» в Бирмингеме, новый стадион «Гилл Дикинсон» команды Эвертон и «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.

Жеребьевка квалификационных команд состоится в Белфасте 6 декабря 2026 года.

Поскольку хозяев турнира будет четыре, они не получат автоматической квалификации на участие в турнире. УЕФА зарезервировал два места для хозяев чемпионата на групповом этапе. Их получат команды, которые финишировали первыми в квалификации.