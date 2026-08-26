Сергей Разумовский

Опорный полузащитник Лилля Аюб Буадди перешел в Манчестер Сити. О трансфере официально сообщила пресс-служба английского клуба.

The future doesn't wait its turn. pic.twitter.com/Xw7XHp6Hze — Manchester City (@ManCity) August 26, 2026

Контракт с 18-летним марокканцем рассчитан на пять лет. По информации инсайдера Фабрицио Романо, гарантированная сумма перехода составит 95 миллионов евро, ещё пять миллионов могут быть выплачены в виде бонусов.

Буадди является воспитанником Лилля. Он дебютировал за первую команду французского клуба в сезоне 2023/24, когда ему было всего 16 лет.

В сезоне 2025/26 марокканский полузащитник провел 42 матча во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Несмотря на юный возраст, Буадди уже успел закрепиться в основном составе «догов» и привлечь внимание ведущих европейских клубов.

Футболист также выступает за национальную сборную Марокко. На чемпионате мира-2026 он провел пять из шести матчей команды, каждый раз выходя в стартовом составе.

Марокканцы дошли до четвертьфинала мирового первенства. Выступления Буадди на международном уровне дополнительно подтвердили его статус одного из самых перспективных молодых опорных полузащитников мирового футбола.