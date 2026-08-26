Сергей Разумовский

Эквадорский вингер бразильского Фламенго Гонсало Плата снова привлек внимание европейских клубов. По информации Mundo Deportivo EC, интерес к футболисту проявляют сразу несколько команд, которые рассматривают возможность его трансфера в текущем окне.

Как сообщает источник, в услугах двадцатипятилетнего Платы заинтересованы киевское Динамо и греческий Олимпиакос. Оба клуба стремятся договориться о переходе эквадорского вингера еще до завершения трансферного периода. Представители команд уже следят за ситуацией вокруг игрока и оценивают возможность сделать официальное предложение Фламенго.

В прошлом сезоне Гонсало Плата провел за Фламенго 32 матча во всех турнирах. За это время он забил два гола и записал на свой счет четыре результативные передачи.

Дополнительным фактором в пользу Платы стали его выступления за сборную Эквадора на чемпионате мира-2026. В матче против Германии именно гол эквадорского вингера помог его команде сенсационно одержать победу со счетом 2:1. Этот результат позволил Эквадору выйти в 1/16 финала турнира.