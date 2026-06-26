Павел Василенко

В рамках чемпионата мира-2026 был сыгран матч третьего тура группы E. Эквадор сенсационно спасся и вышел в плей-офф благодаря победе над Германией со счетом 2:1.

Поединок начался быстрым голом для немцев, так как уже на второй минуте точного удара нанес Лерой Сане с передачи Флориана Вирца.

Эквадору удалось сравнять уже на девятой минуте, когда точным выстрелом отметился Нильсон Ангуло.

Развязка наступила на 77-й минуте, когда победу Эквадору принес Гонсало Плата и вывел свою сборную в плей-офф чемпионата мира.

Германия финишировала первой в группе E. Эквадор занял третью позицию и вышел в 1/16 финала ЧМ-2026 через рейтинг третьих мест.

Чемпионат мира-2026, 3-й тур

Группа E

Эквадор – Германия – 2:1

Голы: Ангуло, 9, Плата, 77 – Сане, 2.