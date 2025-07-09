Павел Василенко

Международная федерация футбола (ФИФА) недавно объявила о реформе Клубного чемпионата мира. Впервые в турнире приняли участие 32 команды.

Уже известно, что за титул будут бороться европейские команды. Лондонский Челси – первая команда, которая вышла в финал Клубного чемпионата мира.

Во втором полуфинале состоится настоящая битва грандов: ПСЖ сыграет с Реалом. Матч состоится сегодня в 22.00.

ФИФА платит солидную сумму за участие в турнире. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, участие Челси в финале уже обеспечено как минимум 80 миллионами фунтов стерлингов.

Эта сумма может увеличиться еще больше. Победа в матче за титул принесет дополнительные 40 миллионов долларов или почти 30 миллионов фунтов стерлингов.

Перед полуфиналом Клубного чемпионата мира главный тренер Челси Энцо Мареска жаловался на перегруженный график. Однако, когда на кону такие деньги, отдых отходит на второй план.