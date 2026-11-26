Сергей Разумовский

Руководство киевского Динамо уже начало учитывать видение Мацея Кендзёрека при планировании будущей трансферной кампании. В частности, польского специалиста попросили оценить состав команды и определить позиции, которые, по его мнению, требуют усиления.

Об этом рассказал журналист Михаил Спиваковский в эфире YouTube-канала «ВЗБІРНА». По его информации, представители Динамо интересовались у Кендзёрека потенциальными направлениями для кадрового усиления. Речь идет о том, чтобы понять, каких именно футболистов может не хватать команде для более качественной конкуренции в следующем сезоне.

После консультаций с польским специалистом селекционная служба киевского клуба, вероятно, активизирует поиск игроков на определенные позиции. Скауты Динамо могут сосредоточиться на футболистах, которые будут соответствовать тактическим требованиям игровой модели Кендзёрека, а также иметь необходимые характеристики для выступлений на высоком уровне.

Спиваковский предположил, что такое взаимодействие между руководством, тренером и селекционным отделом может свидетельствовать о серьезных планах Динамо в отношении Кендзёрека. Если клуб уже формирует трансферные приоритеты с учетом его пожеланий, это может быть признаком того, что польского специалиста рассматривают как главного тренера команды на более длительный период.

Таким образом, в киевском клубе постепенно переходят от оценки текущего состава к подготовке будущих кадровых изменений. А также можно судить о потенциальном полномочном назначении поляка на должность главного тренера.

Напомним, после увольнения Игоря Костюка, Кендзьорек возглавил Динамо в качестве исполняющего обязанности.