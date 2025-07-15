Окружение Лунина хочет, чтобы вратарь сборной Украины покинул Реал
Андрей имеет другое желание
около 1 часа назад
Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин принял решение остаться в составе королевского клуба как минимум еще на один сезон, сообщает Defensa Central.
Однако, по данным источника, это решение не находит поддержки у его ближайшего окружения. Люди, близкие к футболисту, продолжают настаивать на том, чтобы он задумался о смене команды.
В прошлом сезоне 26-летний вратарь провел 14 матчей, в которых пропустил 19 мячей и шесть раз отстоял на ноль.
Действующий контракт Лунина с мадридским грандом рассчитан до конца июня 2030 года, а его рыночная стоимость, по данным портала Transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Лунин может покинуть Реал и продолжить свою карьеру в Испании.