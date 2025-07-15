Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин принял решение остаться в составе королевского клуба как минимум еще на один сезон, сообщает Defensa Central.

Однако, по данным источника, это решение не находит поддержки у его ближайшего окружения. Люди, близкие к футболисту, продолжают настаивать на том, чтобы он задумался о смене команды.

В прошлом сезоне 26-летний вратарь провел 14 матчей, в которых пропустил 19 мячей и шесть раз отстоял на ноль.

Действующий контракт Лунина с мадридским грандом рассчитан до конца июня 2030 года, а его рыночная стоимость, по данным портала Transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Лунин может покинуть Реал и продолжить свою карьеру в Испании.