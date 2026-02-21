Сергей Разумовский

В 25-м туре испанской Ла Лиги Реал Мадрид неожиданно уступил в гостях Осасуне со счетом 1:2.

Хозяева вышли вперед на 38-й минуте: Будимир реализовал пенальти, наказав мадридцев за ошибку в обороне. Реал долго искал путь к воротам соперника и сравнял счет лишь на 73-й минуте, когда отличился Винисиус Жуниор, однако развить успех гостям не удалось.

Развязка настала уже в компенсированное время — на 90+1 Рауль Гарсия забил решающий мяч и принес Осасуне громкую победу. Украинский голкипер Реала Андрей Лунин весь матч провел на скамейке запасных, тогда как в воротах играл его конкурент Тибо Куртуа, который по итогам встречи получил низкую оценку 4.9.

Это поражение фактически стало подарком для Барселоны, которая получила возможность снова обойти Реал в турнирной таблице. «Сливочные» остались с 60 очками, а каталонцы имеют 58 баллов и матч в запасе. Осасуна (33) оторвалась от Жироны Владислава Ваната, Виктора Цыганкова и Владислава Крапивцова.

Ла Лига, 25-й тур

Осасуна – Реал Мадрид 2:1

Голы: Будимир, 38 (пен.), Рауль Гарсия, 90+1 – Винисиус Жуниор, 73

Осасуна: Эррера, Розье (Аргибиде 83), Эррандо, Катена, Галан, Торро, Монкайола (Моро 83), Будимир (Рауль Гарсия 66), В. Муньос, Орос (И. Муньос 71), Рубен Гарсия (Бретонес 66)

Реал: Куртуа, Карвахаль (Трент 64), Асенсио, Алаба, Каррерас, Вальверде (Гонсало 75), Чуамени, Гюлер (Себальос 82), Камавинга (Браим 64), Мбаппе, Винисиус

Предупреждения: Орос 32, Монкайола 66 – Куртуа 37, Трент 84, Винисиус 88, Алаба 90+4