Павел Василенко

Нападающий Ворсклы Владислав Кулач принял решение прекратить сотрудничество с полтавским клубом, несмотря на действующий контракт до 30 июня 2026 года.

По информации UA-Football, 32-летний украинский форвард покинул расположение Ворсклы и намерен продолжить карьеру в другой команде. Одним из претендентов на Кулача считается одесский Черноморец, который также вылетел в Первую лигу.

Опытный футболист вернулся в полтавский клуб в январе этого года и договорился о сотрудничестве с Ворсклой на правах свободного агента. За полгода Кулач провел восемь матчей, в которых забил один мяч.