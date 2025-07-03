Павел Василенко

Нападающий Ворсклы Денис Ндукве может стать игроком Вереса. Форвард ведет переговоры с ровенским клубом, который видит в игроке потенциальное усиление атакующей линии команды. Об этом сообщает телеграм-канал Футбол с вертолета.

25-летний Ндукве также известен выступлениями за харьковский Металлист 1925, Краматорск, Чайку (Петропавловская Борщаговка), Звягель и житомирское Полесье.

В составе Ворсклы на его счету пять голов и две результативные передачи в 31 матче.

Контракт форварда с полтавским коллективом рассчитан до 30 июня 2027 года.