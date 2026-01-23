Сергей Разумовский

Александрия зимой рассматривала вариант усиления состава за счет опытного украинского полузащитника Евгения Макаренко, который ранее выступал за национальную сборную Украины. По информации Telegram-канала «Футбол с вертолета», руководство клуба выходило на 34-летнего футболиста с предложением контракта и рассчитывало закрыть им одну из ключевых позиций в центре поля.

Однако, как утверждает источник, сам игрок не согласился на возвращение в Украину, поэтому переговоры не дали результата. В итоге Макаренко продолжил карьеру в Казахстане, подписав соглашение с клубом Кызылжар. Отмечается, что для Александрии это была попытка найти именно «возрастное» усиление: в команде, по словам инсайдеров, и без того достаточно молодых футболистов, а вот исполнителей с солидным опытом и нужным «весом» в раздевалке и на поле клуб в настоящее время целенаправленно ищет.

Сам Макаренко оставался без команды с начала 2025 года. Тогда он покинул Ордабасы – клуб, оказавшийся в центре скандалов из-за проведения товарищеских матчей с российскими командами на фоне полномасштабной войны рф против Украины. После этого хавбек находился в статусе свободного агента и рассматривал различные варианты продолжения карьеры, однако, судя по всему, решил не возвращаться в украинский чемпионат и выбрал продолжение выступлений за рубежом.

Ранее Александрия подписала бывшего защитника сборной Украины.