Отказал серебряному призёру. Участник Евро-2020 не захотел возвращаться в Украину
После полномасштабного вторжения РФ Макаренко выступал за очень неоднозначный клуб
около 16 часов назад
Александрия зимой рассматривала вариант усиления состава за счет опытного украинского полузащитника Евгения Макаренко, который ранее выступал за национальную сборную Украины. По информации Telegram-канала «Футбол с вертолета», руководство клуба выходило на 34-летнего футболиста с предложением контракта и рассчитывало закрыть им одну из ключевых позиций в центре поля.
Однако, как утверждает источник, сам игрок не согласился на возвращение в Украину, поэтому переговоры не дали результата. В итоге Макаренко продолжил карьеру в Казахстане, подписав соглашение с клубом Кызылжар. Отмечается, что для Александрии это была попытка найти именно «возрастное» усиление: в команде, по словам инсайдеров, и без того достаточно молодых футболистов, а вот исполнителей с солидным опытом и нужным «весом» в раздевалке и на поле клуб в настоящее время целенаправленно ищет.
Сам Макаренко оставался без команды с начала 2025 года. Тогда он покинул Ордабасы – клуб, оказавшийся в центре скандалов из-за проведения товарищеских матчей с российскими командами на фоне полномасштабной войны рф против Украины. После этого хавбек находился в статусе свободного агента и рассматривал различные варианты продолжения карьеры, однако, судя по всему, решил не возвращаться в украинский чемпионат и выбрал продолжение выступлений за рубежом.
Ранее Александрия подписала бывшего защитника сборной Украины.
Поделиться