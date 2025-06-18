Манчестер Сити выиграл свой первый матч на Клубном чемпионате мира, «горожане» доигрывали встречу в меньшинстве
Мячи были забиты в первом тайме
29 минут назад
Фото: Getty Images
Футболисты Манчестер Сити выиграли свой первый матч группы G на Клубном чемпионате мира против Видад Касабланка со счетом 2:0.
Первый мяч в матче был забит на 2-й минуте, когда отличился Фил Фоден. Незадолго до конца первого тайма Джереми Доку сделал счет 2:0 с передачи автора первого гола Фодена.
На 88-й минуте защитника Манчестер Сити Рико Льюиса удалили с поля.
Значительным событием стало возвращение на поле Родри. Испанец не играл с конца сентября из-за травмы.
Клубный чемпионат мира, 1-й тур
Группа G
Манчестер Сити – Видад – 2:0
Голы: Фоден, 2, Доку, 42.