Павел Василенко

Футболисты Манчестер Сити выиграли свой первый матч группы G на Клубном чемпионате мира против Видад Касабланка со счетом 2:0.

Первый мяч в матче был забит на 2-й минуте, когда отличился Фил Фоден. Незадолго до конца первого тайма Джереми Доку сделал счет 2:0 с передачи автора первого гола Фодена.

На 88-й минуте защитника Манчестер Сити Рико Льюиса удалили с поля.

Значительным событием стало возвращение на поле Родри. Испанец не играл с конца сентября из-за травмы.

Клубный чемпионат мира, 1-й тур

Группа G

Манчестер Сити – Видад – 2:0

Голы: Фоден, 2, Доку, 42.