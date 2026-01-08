Павел Василенко

Семья легендарного футболиста и тренера Кевина Кигана сообщила печальную весть, которая потрясла футбольное сообщество. Бывшему главному наставнику сборной Англии и Ньюкасла врачи диагностировали онкологическое заболевание. 74-летний англичанин уже начнет необходимое лечение под наблюдением медиков.

По словам близких, Кигана госпитализировали после длительных жалоб на сильную боль в животе. Семья поблагодарила врачей за профессионализм и заботу, одновременно попросив общественность и СМИ уважать их право на частную жизнь в этот непростой период. Соответствующее заявление опубликовало агентство AFP.

Киган навсегда вписал свое имя в историю мирового футбола. В статусе игрока он защищал цвета Ливерпуля, Гамбурга и Ньюкасла, трижды становился чемпионом Англии и выиграл Кубок европейских чемпионов в 1977 году.

Во время выступлений в Бундеслиге он дважды завоевывал «Золотой мяч» от France Football.

За сборную Англии Киган провел 63 матча, забил 21 гол и выводил команду на поле с капитанской повязкой.

После завершения карьеры он успешно работал тренером, возглавляя сборную Англии, Ньюкасл, Фулхэм и Манчестер Сити, оставив после себя наследие настоящего лидера и символа эпохи.