Передпоединком 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов между Вильярреалом и Копенгагеном произошел курьезный момент: вместо официального гимна турнира на стадионе Керамика прозвучала мелодия Лиги Европы. Инцидент случился непосредственно перед выходом команд на поле и вызвал удивление болельщиков.

Матч проходит в Вильярреале, где испанская команда принимает представителей Дании. Отправились на перерыв соперники с минимальным преимуществом гостей — на второй минуте Эльюнусси открыл счет ударом после быстрой атаки Копенгагена.

В следующем туре Вильярреал 20 января дома встретится с Аяксом. Копенгаген в тот же день примет Наполи.