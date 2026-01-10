Павел Василенко

Украинский нападающий Виктор Близниченко продолжит карьеру за пределами Украины. 23-летний форвард подписал контракт с грузинским клубом Торпедо Кутаиси, за который будет выступать с сезона 2026 года. Таким образом, после недолгого периода без команды футболист получил новый шанс заявить о себе на международном уровне.

По информации Sport.ua, официальная презентация украинца в составе Торпедо должна состояться в ближайшие дни. Условия соглашения на данный момент не разглашаются, однако известно, что клуб рассчитывает на Близниченко как на одного из игроков атакующей линии в новом сезоне.

Последним клубом нападающего была киевская Оболонь, к которой он присоединился летом 2024 года. Однако уже в сентябре стороны приняли решение прекратить сотрудничество по взаимному согласию. После этого Близниченко находился в статусе свободного агента и рассматривал различные варианты продолжения карьеры.

Ранее форвард также выступал за Ингулец и Кривбасс, где получил опыт игры на уровне УПЛ. Футбольное образование Виктор получил в системе киевского Динамо.

Новый клуб Близниченко завершил сезон-2025 в чемпионате Грузии на третьем месте, что дало команде право сыграть в квалификации Лиги конференций. Таким образом, украинский нападающий может получить шанс проявить себя не только на внутренней арене, но и в еврокубках, что делает этот переход особенно важным этапом в его карьере.