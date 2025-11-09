Первая лига. Ворскла упустила победу, ЮКСА в гостях разгромила тернопольскую Ниву
Состоялись три матча в Первой лиге
около 1 часа назад
Сегодня прошли заключительные поединки 15-го тура Первой лиги. Хмельницкое Подолье на своем поле спаслось в матче с полтавской Ворсклой – 1:1.
В других матчах ивано-франковское Прикарпатье-Благо дома победило Пробий со счётом 1:0, а тернопольская Нива на своем поле потерпела разгромное поражение от ЮКСА – 1:4.
Ворскла занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 17 очков, Подолье – 15-е с 11 баллами.
Прикарпатье-Благо расположилось на седьмой позиции (21 балл), Пробий идет девятым (16 очков).
Нива занимает шестое место (22 балла), ЮКСА – восьмое с 18 очками.
Первая лига, 15-й тур
Подолье – Ворскла – 1:1
Голы: Шкиндер, 90+6 – Семотюк, 78.
Прикарпатье-Благо – Пробий – 1:0
Гол: Хома, 77 (пенальти).
Нива – ЮКСА – 1:4
Голы: Мысык, 10 (пенальти) – Ювхимец, 24, Парагвай 56 (пенальти), 58, Венделл, 88.