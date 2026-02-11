Сергей Разумовский

В первом матче полуфинала Кубка Испании Реал Сосьедад одолел Атлетик Бильбао с минимальным счетом 1:0 в дерби, которое с первых минут вышло жестким и очень интенсивным.

Хозяева пытались раскачивать оборону соперника через фланги, где самым активным был Иняки Вильямс, однако защитная линия гостей во главе с Джоном Мартином действовала дисциплинированно. Лучший шанс Атлетика до перерыва был у Горки Гурусетты, но его удар головой потянул Алекс Ремиро. Реал Сосьедад также отвечал опасными атаками: Пабло Марин и Микель Оярсабаль заставляли Алекса Падилью постоянно быть наготове, а на 25-й минуте вратарь Бильбао спас команду после удара Марина почти в упор.

После перерыва инициативу активнее перехватили гости, и уже на 46-й минуте Марин попал в штангу, предупредив Атлетик о серьезности намерений. Тренерский штаб Бильбао отреагировал заменами на 56-й минуте, выпустив Нико Вильямса, Сельтона Санчеса и Галаррету, но решающий эпизод случился на 62-й. Быстрая контратака Реала Сосьедад завершилась прострелом Гонсалу Гедеша на Беньята Туррьентеса, который с близкого расстояния спокойно переиграл Падилью и принес своей команде победный гол.

Концовка превратилась в непрерывное давление Атлетика: Нико Вильямс дважды был близок к тому, чтобы сравнять счет, но один раз удар заблокировали, а в другом эпизоде мяч после игры головой прошел рядом со штангой. В компенсированное время нервы закипели еще сильнее — на 90+6 минуте Оярсабаль получил желтую карточку, срывая атаку фолом. Несмотря на финальную осаду и пять добавленных минут, команда из Сан-Себастьяна выстояла, хоть в конце матча и потеряла из-за травмы Гонсалу Гедеша, а добытый результат дал Реалу Сосьедад небольшое преимущество перед ответным матчем в Сан-Себастьяне.

Кубок Испании. Полуфинал, первый матч

Атлетик – Реал Сосьедад 0:1

Гол: Туррьентес, 62

Атлетик: Падилья, Ляпорт, Лекуэ, Бойро, Монреаль, Иняки Вильямс (Н. Вильямс, 56), Хаурегисар (Весга, 82), Гомес (Сальвадор, 56), Наварро (Серрано, 56), Рего (Галаррета, 56), Гурусета.

Реал Сосьедад: Ремиро, Арамбуру (Элустондо, 74), Чалета-Цар, Серхио Гомес, Мартин, Горротчатыги, Туррьентес (Оскарссон, 74), Гонсалу Гедеш (Очинг, 90+5), Марин (Одрьосола, 85), Солер (Эррера, 85), Оярсабаль.

Предупреждения: Галаррета – Гедеш, Одриоссола, Оярсабаль