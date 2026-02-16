Первый провал во взрослой карьере. Ямал потерпел дебютную неудачу в противостоянии с Ванатом и Цыганковым.
Испанец не реализовал пенальти в каталонском дерби
около 1 часа назад
Ламин Ямаль. Фото: ФК Барселона
Вингер Барселоны Ламин Ямаль впервые в карьере не реализовал пенальти. Это произошло в матче 24-го тура Ла Лиги против Жироны.
На 45+1-й минуте встречи каталонцы получили право на 11-метровый, и именно Ямаль подошел к отметке. Удар получился опасным, однако мяч попал в штангу, так что открыть счёт Барселоне не удалось. После этого эпизода на табло оставались нули – 0:0.
Этот промах стал для Ямаля первым неудачным пенальти на взрослом уровне: ранее он выполнял семь 11-метровых в игровое время и каждый раз забивал, не оставляя шансов голкиперам.
Следить за ходом каталонского дерби можно на странице события Жирона – Барселона на XSPORT.
Поделиться