Сергей Разумовский

Вингер Барселоны Ламин Ямаль впервые в карьере не реализовал пенальти. Это произошло в матче 24-го тура Ла Лиги против Жироны.

На 45+1-й минуте встречи каталонцы получили право на 11-метровый, и именно Ямаль подошел к отметке. Удар получился опасным, однако мяч попал в штангу, так что открыть счёт Барселоне не удалось. После этого эпизода на табло оставались нули – 0:0.

Этот промах стал для Ямаля первым неудачным пенальти на взрослом уровне: ранее он выполнял семь 11-метровых в игровое время и каждый раз забивал, не оставляя шансов голкиперам.

Следить за ходом каталонского дерби можно на странице события Жирона – Барселона на XSPORT.